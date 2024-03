Puy-de-Dôme : l'idée insolite d'un restaurant contre les téléphones à table

À Royat-Chamalières (Puy-de-Dôme), le restaurant du casino propose un défi à ses clients. Se passer de leur téléphone pendant tout le repas... avec une récompense à la clé. Une équipe de TF1 est allée observer cette idée insolite de plus près.

À peine arrivé, le téléphone est placé sous les verrous. "On le ferme dans la cage le temps du repas, et après, vous avez 30% de votre addition qui est reversée en tickets pour aller jouer au casino", explique méthodiquement Anselme, serveur au restaurant le R du casino de Royat-Chamalières (Puy-de-Dôme).

L'objectif ? Inciter les clients à se déconnecter de leurs téléphones. "On est un peu tenté parfois, mais ça va, on tient le coup", plaisante une cliente. "On fait plus attention à ce qu'on mange, et un peu moins à ce qu'il va se passer à coté de l'assiette", renchérit une autre, interrogée dans le reportage en tête de cet article.

Un concept qui fait l'unanimité. "On a même un couple qui est venu hier, il nous a dit 'ça nous a fait un bien fou de ne pas toucher notre téléphone du repas, on a vraiment pu échanger, profiter et se connecter à l'humain", se réjouit Anselme.

L'idée vient d'un constat : "Qui ne s'est jamais retrouvé au restaurant à observer les tables d'à côté, et à voir un couple en train de prendre un repas, chacun consultant son téléphone portable ?", interroge Jérôme Duverger, directeur du Casino de Royat-Chamalières (Puy-de-Dôme). "On s'est dit 'pourquoi pas essayer d'éveiller un peu les consciences, sans pour autant donner des leçons de morale", poursuit-il.

250 notifications par jour en moyenne

En effet, au restaurant, il est parfois difficile de se passer de son smartphone. En moyenne, nous recevons 250 notifications par jour, de quoi venir perturber notre concentration. "Il faut savoir qu'une notification, pendant une minute à peu près, vous n'êtes plus tout à fait dans ce que vous faites. Et encore moins avec d'autres. Vous faites 250 minutes, ça fait déjà plus de quatre heures à ne pas être avec l'autre, sans même être connecté (sur son portable, NDLR)", explique Thierry Le Fur, expert en comportements numériques et addictifs.