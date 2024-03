Quand notre fléchette tombe... sur l'étonnante ville de Saint-Gingolph

Quand les correspondants de TF1 en région lancent une fléchette sur la carte de France, ils tombent parfois sur des perles. Ils nous emmènent ce mardi en Haute-Savoie, à Saint-Gingolph, commune coupée par la frontière franco-suisse.

Tomber sur Saint-Gingolph, c’est tomber tout au bout du département de la Haute-Savoie. Le village est coupé en deux par la frontière : 980 habitants côté suisse, et 900 côté français. Deux mairies, mais une seule église et un seul cimetière.

En tout cas, ce qui ne fait aucun débat ici, et qui fait la fierté du village, c’est son atelier de perles, une tradition qui existe à Saint-Gingolph depuis près d’un siècle. "On fait des perles avec l’écaille de poisson. On récolte la nacre sous l’écaille", explique le créateur Jean-Loïc Selo. La nacre, c’est cette substance visqueuse dans laquelle il plonge le cœur de la perle, fabriqué avec du coquillage. Ici, on s’inspire des traditions du village. La grenade, par exemple, est le symbole de la douane.

Autres symboles de Saint-Gingolph : la barque et le pêcheur. Au bord du lac, ce jour-là, c’est sur un pêcheur suisse que l’on tombe. Patrice Brügger est né ici et il nous montre la star du Lac Léman : des perches. On lui en réclame tellement qu’il ne recherche que ça, et cela fait des générations que cela dure. Ici, on ne mange que du poisson du lac, mais on ne saura jamais s’il est suisse ou français.