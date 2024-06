Le public est au rendez-vous des commémorations du Débarquement ce jeudi en Normandie. Certains sont venus très tôt pour ne rien manquer de ce moment d'histoire.

Même plage, même heure, mais cette fois-ci, la météo est beaucoup plus clémente que le 6 juin 1944. Les forces spéciales américaines ont reconstitué ce jeudi matin le débarquement sur la plage d'Utah Beach. Touristes, habitants et passionnés d'histoires, tous voulaient honorer la mémoire des milliers de soldats tombés sur cette plage il y a 80 ans. Comme cette femme, qui raconte face à notre caméra être arrivée "à 3h du matin" pour ne rien rater. "On leur doit au moins ça, c’est notre histoire. C’est beaucoup d’émotion", explique-t-elle.

Des militaires américains, britanniques et canadiens ont fait de cette matinée un spectacle pour les milliers de personnes présentes sur la plage. Autre moment fort, le débarquement de la marine britannique. 15 jours d'entraînement ont été nécessaire pour effectuer l'opération. Une centaine de soldats, tous très jeunes comme leurs aînés il y a 80 ans, arrivent sur la plage de Gold Beach.

Sur toutes les plages, le son des cornemuses résonne. À Sword Beach, un millier de personnes sont venues rendre hommage aux Britanniques ainsi qu'aux 177 Français qui ont débarqué sur cette plage. "Je me dis tous ces petits jeunes qui sont arrivés comme ça plus ou moins spontanément même parfois, c'est quelque chose d'extraordinaire, je ne sais si on aurait encore ça aujourd'hui", confie une femme très émue à notre micro.

Partout sur les 80 km de côte, des cérémonies plus ou moins grandes ont eu lieu pour rendre hommage à ceux qui ont libéré l'Hexagone il y a de ça 80 ans.