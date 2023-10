VIDÉO - Remous en Isère : un agriculteur accusé par ses voisins d'avoir capté l'eau d'une source

De plus, à cause du manque de pression, il est impossible d'utiliser les tuyaux d'arrosage. Alors, les jardiniers font tous le même constat : la terre est sèche. "C'est du béton !", s'insurge même l'un d'eux. Du coup, on s'interroge pour trouver le responsable. Tous les regards se tournent 400 mètres plus haut, car l'eau de la source est partagée entre le jardin, autrefois cultivé par des moines, et une ferme.

L'objet du litige se trouve sous une dalle de béton où trône un système de répartition de l'eau rudimentaire. Il suffit de déplacer l'entonnoir pour accaparer plus ou moins d'eau. "Les moines avaient réglé cet entonnoir pour avoir deux tiers d'eau pour les moines et un tiers pour le paysan en question. Et malheureusement, je crois que ce machin a été touché. Alors du coup, l'eau ne coule plus chez nous", explique Robert Guichard.