Faut-il organiser des combats de vaches en France ? La polémique fait rage en Isère, où une association a tenté de faire annuler un événement ce week-end. Reportage du JT de TF1 aux Sept-Laux, haut lieu de cette tradition suisse.

À mi-chemin entre les taureaux des corridas et les vachettes d’Intervilles, il y a une tradition moins connue, qui nous vient de Suisse : les combats de vaches Hérens, l’une des plus vielles races connues, dont les ossements les plus anciens remontent à 3.000 ans avant Jésus-Christ. Ces affrontements à 1.500 mètres d’altitude, dans une arène dédiée aux Sept-Laux (Isère), dans le massif de Belledonne, habituellement peu médiatisés au-delà des frontières savoyardes, ont créé la polémique ce week-end : une association de défense des animaux cherche à les faire interdire, au niveau national.

"Tout est fait pour les pousser à se battre, explique à TF1, dans le reportage du JT à voir en tête de cet article, Pauline Di Nicolantino, la présidente de l'AJAS (Association justice animaux Savoie), dont la pétition en ligne, lancée le 27 mai, a recueilli près de 26.000 signatures, dont 20.000 les 24 premières heures. Les vaches sont conduites dans un lieu qu’elles ne connaissent pas, en bétaillère, ce qui est particulièrement stressant, au milieu d’une foule bruyante. Aujourd’hui, on accepte ça, et demain ce sera quoi ? Des combats de chiens parce qu’on considère que son chien est dominant ?"

Les éleveurs de cette race, connue pour sa robe noire et son caractère fougueux, rétorquent que ces vaches se combattent naturellement : celle qui tient tête quand les autres abandonnent prend le commandement de l'alpage. "De toute façon, elles se battront, qu’elles soient dans un champ ou que nous les amenions dans une arène", affirme en effet l’un d’eux.

Jane Dompnier, éleveuse de vaches Hérens en Maurienne, avance un autre argument : "Je fais du concours avec mes chevaux et c’est exactement le même principe. On part avec eux, il y a du bruit, de la musique, mais ça ne fait pas tant de polémiques parce que c’est un sport olympique." En outre, les organisateurs font valoir qu’un rabatteur interrompt les combats "dès qu’il y a le moindre risque", tandis qu’un vétérinaire se tient toujours prêt en cas de besoin. "On est juste là pour le côté sanitaire, mais on n’intervient absolument pas, il n’y a aucun danger pour les animaux", assure le médecin.

Ces dernières années, on recense, lors de ces événements, seulement quelques blessures superficielles, provoquées par des coups de corne, ou des cornes coincées dans une cloche qui se tordent. "Mais en général, quand il y en a une qui voit qu’elle n’a pas le dessus, elle s’arrête tout simplement de lutter", ajoute le vétérinaire. Aucun médecin n’était en revanche présent quand, à la fin du mois de septembre 2022, l’éleveur Nando Zenhäusern s’est retrouvé projeté par sa vache, comme le montrent les impressionnantes images ci-dessus. Cela n'a, heureusement, pas été nécessaire.