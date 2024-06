Cinq des vingt radars urbains installés à Toulouse viennent d’être mis en service après des années d'inactivité. Plus petits que les autres, et sans flash, ils verbalisent à grande vitesse. Un dispositif qui fait débat, comme l'a constaté une équipe de TF1.

En trois ans, 20 radars urbains ont progressivement été installés à Toulouse (Haute-Garonne), sans être mis en service. Jusqu’à ce que ce que cinq d’entre eux ne le soient, depuis le 2 avril, tandis que les 15 autre demeurent inactifs. Résultat : l’immense majorité des automobilistes de la Ville rose ne savent pas desquels se méfier. D’autant que ces petits boîtiers noirs, sanctionnant les franchissements de feu rouge et les excès de vitesse au-dessus de 50 km/h, ne flashent pas.

"Certains disent que ça marche, d’autres disent que non… C’est compliqué", réagit un conducteur toulousain au micro de TF1, dans le reportage du JT diffusé ce lundi 24 juin et à retrouver dans la vidéo en tête de cet article. "Je crois qu’il y en a déjà pas mal en ville, donc ça en rajoute quelques-uns et comme ceux-là, en plus, sont discrets, c’est un peu fourbe", souffle un autre.

Pour Rémy Tampellini, chauffeur de taxi et secrétaire de l’UNT31 (Union nationale des taxis de Haute-Garonne), "il suffit de parler 30 secondes avec le client" pour se retrouver verbalisé sans le savoir. Il affirme, en outre, qu’un de ses collègues a ainsi cumulé 900 euros d’amende en quelques jours, chaque fois pour de petits dépassements de la limite autorisée. "Ça représente au moins deux ou trois jours de travail, alors qu’on travaille déjà assez, je trouve, pour donner à l’État", dénonce-t-il.

En revanche, Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière, se félicite, lui, de cette initiative : "Grâce à ce dispositif, il y a une vigilance accrue des usagers de la route, ce qui permet de maintenir un haut niveau de sécurité, finalement attendu de tous." De son côté, la préfecture souligne qu’elle a choisi, pour ces radars, les lieux les plus accidentogènes. Et tient à rappeler que 29% des accidents survenus en 2023 (neuf morts et 291 blessés) sont liés à une vitesse excessive.