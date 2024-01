VIDÉO - Tarn : l'idée insolite d'un restaurateur pour fêter la nouvelle année

Pour favoriser les échanges durant le réveillon du Nouvel An, un restaurateur du Tarn a décidé d'organiser des tables partagées. On pouvait donc fêter la nouvelle année avec des inconnus dans son établissement. Une belle initiative filmée par une équipe de TF1.

"Les premiers invités sont déjà arrivés. Je vais vous présenter". Ces clients ne se connaissent pas encore, mais ils vont passer la soirée du Nouvel An ensemble. Partager un apéritif, puis sa table avec des inconnus, voici le concept proposé par le restaurant "Samy's Diner" en ce 31 décembre au Sequestre, près d'Albi dans le Tarn. "C'est eux qui nous ont dit 'si vous ne venez que vous deux, vous pouvez faire connaissance avec d'autres personnes', donc on a dit ok, on joue le jeu, et on va voir comment ça se passe", explique un couple qui s'est laissé tenter. "Sinon c'était le Nouvel An seul chez moi, c'est plus agréable à plusieurs !", lance de son côté un jeune homme.

Un peu plus loin, ces trois amis ont accepté de partager leur table avec Michel, qui espère bien à réussir à briser la glace. La rencontre commence souvent timidement et se termine dans la convivialité, voire l'amitié. "Il faut quand même laisser le temps pour que tout ça monte, ça va être une question de petits verres vraisemblablement", dit l'un des convives.

Un réveillon en musique qui a séduit 200 clients. C'est Adrien Martin, le patron du restaurant, qui a imaginé cette soirée insolite. "Je me souviens l'an dernier de deux tables de deux qui avaient rapproché les tables, raconte-t-il. Là cette année, j'ai eu les petits signes d'une personne seule qui me posait des questions, qui ne se sentait pas de venir toute seule. Je lui ai dit mais si je vais vous rajouter à d'autres personnes".

La magie semble opérer. Certains ont déjà retenu les prénoms de leurs voisins. Et après quelques heures, la soirée continue sur la piste de danse. Dehors, de nouveaux amis prévoient de se revoir. "Ça a été comme une grande famille, on s'est retrouvés tous ensemble comme si on se connaissait depuis toujours", témoigne une cliente. Pari réussi pour le "Samy's Diner". Une expérience que son gérant compte bien renouveler en 2024.