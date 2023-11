VIDÉO - Loire-Atlantique : le sauvetage rocambolesque d'un troupeau de vaches grâce à un club de kayak

Les animaux subissent eux aussi les conséquences des fortes intempéries qui touchent la France. C'est le cas en Loire-Atlantique, où un troupeau de vaches s'est retrouvé coincé par la montée des eaux, avant d'être sauvé grâce à la mobilisation de toute une communauté, dont le club de kayak du coin. Le JT de TF1 et les protagonistes de cette belle histoire vous racontent.

Des vaches saines et sauves, et au sec. Si les intempéries ont provoqué bien des dégâts, elles ont aussi donné lieu à des sauvetages exceptionnels. Ce fut le cas en Loire-Atlantique, près des marais de Couëron, où Brenda-Lee Fourrage a pu compter sur la solidarité de ses voisins pour venir en aide à son troupeau. Avec le passage des tempêtes et une brusque montée des eaux, les vaches de cette éleveuse se sont retrouvées coincées sur une butte, transformée en île, sans nourriture et isolées de la terre ferme.

"Il y a eu de fortes précipitations, le coefficient de marée était fort, il y a une tempête, mais il y a aussi une écluse qui a cassé", explique Brenda-Lee Fourrage a posteriori, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Un club de kayak appelé en secours

Une première opération se monte alors pour apporter du foin aux vaches. Un radeau de fortune, à partir de planches à voile et d'un abreuvoir, est construit, et c'est en pagayant que Brenda-Lee Fourrage et trois autres voisines parviennent à apporter de la nourriture aux bêtes. Mais un nouveau coup de vent oblige l'éleveuse à penser à l'évacuation du troupeau. Les quatre jeunes femmes lancent alors un appel à l'aide. Le club de kayak local répond présent.

"Tout de suite, il y a eu dix volontaires. Le vendredi, on s'est donné rendez-vous. Tout le monde est venu. On a mesuré le niveau d’eau au fur et à mesure et puis on s’est dit ‘il y a une hauteur de pagaie, il faut y aller’", raconte Morgane Guillouroux, qui a fait partie de l'opération et qui est également éleveuse de vaches dans les environs.

Sur les 200 premiers mètres, l'eau est trop profonde et les bêtes doivent nager. Tandis que l'éleveuse les appelle, les kayakistes s'efforcent de les guider. "Le rôle de tout le monde était de canaliser, de faire le chien de berger, en évitant le plus possible qu’elles aillent sur les clôtures, parce que là, ça aurait été le carnage ", raconte Hervé Balygier, vice-président du club et qui a participé au sauvetage du troupeau.

Au bout de 30 minutes qui semblent interminables, la mission est accomplie et les vaches arrivent finalement sur la terre ferme, saines et sauves. "Je pense qu’on est fiers surtout. Ce qui est beau aussi, c’est cet élan de solidarité, c’est quand même pas banal", souligne la présidente du club de kayak, Valérie Hequet. Un exploit qui permet également à Brenda-Lee, à 20 ans, de poursuivre sereinement son activité.