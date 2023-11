VIDÉO - A 24 ans, il fait un tour de France des spécialités régionales à vélo (et filme tout)

Comme tant d’autres, Baptiste Ecalle s’est retrouvé, en fin d’études, à une intersection. À sa gauche, le monde du travail. À droite, les voyages. Un ancien maître de stage lui conseille alors de privilégier d'abord la seconde option, parce qu’autrement la vie professionnelle et la vie de famille risquent de le freiner. Quelques mois plus tard, chez ses grands-parents en Bretagne, dégustant une galette-saucisse, sa Madeleine de Proust, devant une étape du Tour de France, ce Bordelais dont le troisième prénom est Ulysse, trouve sa voie : une "odissey", nom qu’il donne à son compte Instagram, pour découvrir et faire découvrir, à coups de pédales, les spécialités des autres régions de son pays. Il se lance le 23 janvier 2023. TF1 l’a accompagné, 68 villes et 6.000 km plus tard, lors de son étape en Touraine.