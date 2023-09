Reportage - Abbaye, thermes… insolites sur les chemins de Compostelle

Étape du jour : 22 km. Conques est le départ d'un nouvel itinéraire : 253 km entre l’abbaye Sainte-Foy et la basilique Saint-Sernin de Toulouse. Passé le pont des pèlerins, le sentier s’enfonce dans la forêt, et ça grimpe. Des randonneurs guident les pèlerins. Après quelques centaines de mètres, on quitte la forêt pour arriver aux thermes, la première étape. Cransac-les-Thermes est un sentier relativement sportif.