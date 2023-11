VIDÉO - Tarn : pourquoi les agriculteurs mettent les panneaux à l'envers

Ne touchez pas votre écran en regardant la vidéo ci-dessus : les panneaux d'entrée de ville que vous y voyez ont bel et bien la tête en bas. Ces derniers jours, près de 300 communes ont ainsi subi l'assaut du gang des panneaux dans le Tarn. "C'est n'importe quoi ! Pourquoi ?", s'interroge un habitant dans notre reportage. Un autre se montre tout aussi perplexe : "C'est intriguant, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs".

Les responsables sont les agriculteurs. "On dévisse les écrous de derrière et on retourne les panneaux. Ça prend à peu près 10 secondes", lance en souriant face à notre caméra Christopher Régis, président des jeunes agriculteurs du département, après avoir apposé un petit autocollant "On marche sur la tête" sur un panneau "Castres" à l'envers.