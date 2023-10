VIDÉO - Landes : les cacahuètes de Soustons, une production unique en Europe

La cacahuète, pourtant originaire du Mexique, s'est en effet parfaitement adaptée au climat des Landes. Près de 40 tonnes sont récoltées ici chaque année. Le climat du sud-ouest est parfait, tout comme le sol landais, mélange de terre et de sable. Alors en plus de cultiver la cacahuète, la famille Delest a décidé de la transformer. L'une des spécialités de la maison, c'est le cassoulet à la cacahuète, une recette où les cacahuètes sont crues et juste séchées.