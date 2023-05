VIDÉO - Ajaccio : des battues de sangliers en plein centre-ville

Les chasseurs sont triés sur le volet et encadrés par les lieutenants de louveterie. Car la chasse est toujours proche des habitations, dans des ronciers, des zones forestières non débroussaillées, souvent difficiles d’accès. Sur l’ensemble des battues administratives, un peu plus de 30 bêtes ont été prélevées au total. Avec les nouvelles portées, les chasseurs estiment qu’il devrait encore rester plus d’une centaine de sangliers aux portes de la ville.