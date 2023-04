VIDÉO - Èze : jusqu'où aller pour lutter contre le trop-plein de touristes ?

Seuls ou presque, au calme, c'est comme ça que les visiteurs rêvent de découvrir le village d'Èze (Alpes-Maritimes). Mais en ce moment, la visite se fait plutôt en mode bousculade. "On sent qu'on est vraiment trop nombreux", lâche une promeneuse. En ce moment, le village perché accueille 5 000 visiteurs par jour, déjà 1 000 de plus qu'en août dernier. Èze et son jardin frôleraient-ils la saturation ? "Il y a beaucoup de monde, mais c'est tant mieux. On est content d'avoir autant de touristes", lance Dominique Berenghier, propriétaire du restaurant Le Nid d'Aigle.