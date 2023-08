REPORTAGE - Alsace : l'inquiétude des producteurs de choux

Comme 90% des producteurs alsaciens, il a accepté de nouvelles contraintes pour entrer dans l"IGP "Choucroute d’Alsace". Mais les choucroutiers lui proposent cette année 120 euros par tonne de choux, alors qu’il en demandait 128. "Je pense que c’est important qu’on soit rémunérés à notre juste coût de production. C’est un savoir-faire très local qui est ici autour de Krautergersheim (Bas-Rhin) et dans les villages alentours, et on ne voudrait pas que ça se perde. Au contraire, on veut que ça continue", poursuit Philippe.