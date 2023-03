REPORTAGE - Argent gaspillé : en Corrèze, la médiathèque d'Ussel prend l'eau

Le toit de la médiathèque d'Ussel ressemble à un livre ouvert. Une conception peut-être trop audacieuse, car une fois à l'intérieur, ce n'est plus vraiment la même histoire... "On a de l'eau qui s'infiltre dans le hall. Ça peut ruisseler dans tout le faux plafond sans qu'on sache clairement d'où ça vient", indique Guillaume Richet, directeur général adjoint environnement et aménagement de l'espace à la communauté de communes de Haute-Corrèze. Au total, le bâtiment de 1500 mètres carrés compte une vingtaine d’infiltrations, jusqu'à rendre une partie des locaux inutilisables. "On ne peut pas rester plus d'une heure dans cette salle, puisque la qualité de l'air, d'après les diagnostics qu'on a pu faire, est impropre à cause des soucis d'humidité et de ventilation", poursuit un peu plus loin Guillaume Richet, dans le reportage de TF1 ci-dessus.