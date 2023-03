VIDÉO - La rue va-t-elle s'effondrer ? L'inquiétude des riverains d'une falaise de la Somme

Michel et Caroline sont inquiets, ils possèdent une résidence secondaire juste en face de la route. "On se demande de ce qu'on va devenir. On ne dort pas correctement, on se demande si ça ne va pas tomber d'un seul coup. Si la route est condamnée, il y aura d'énormes travaux à faire", déclarent-ils. La falaise s'effrite un peu plus chaque année. Si la route devient impraticable, la municipalité envisage de faire construire une seconde route dans les prochaines années.