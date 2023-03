VIDÉO - Le premier restaurant sans serveur de France vous attend dans le Cantal

Quand on arrive au restaurant, on cherche généralement le serveur du regard. Mais dans cet établissement de Massiac, dans le Cantal, personne ne viendra vous accueillir : il faut passer commande sur une machine installée au fond de la salle. Marvin Lassalas, responsable de production chez Village Fani, le groupe hôtelier à l'origine de ce concept, donne la marche à suivre dans le reportage de TF1 ci-dessus. Le client "va par exemple sur le casier fraîcheur s'il désire une salade, montre-t-il. Une fois le paiement réalisé, le casier va s'ouvrir automatiquement". Vous n'avez alors plus qu'à récupérer votre commande, ou presque : c'est à vous de réchauffer votre plat au micro-ondes et de ranger votre vaisselle à la fin du repas. Le plat coûte entre huit et quinze euros, comme dans un restaurant classique.