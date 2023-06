VIDÉO - "Inadmissible" : ils reçoivent une facture de 1263 euros pour... 3 m² d'herbe

Nous avons, nous aussi, contacté le bailleur social, et avons eu un peu plus de chance. Par mail, il nous assure être dans son bon droit. L'entreprise qui est intervenue n'aurait pas surfacturé. "Le tarif est conforme au marché et s'explique aussi par l'arrachage de plantes et ramassage de détritus sur le parking de la résidence, soit 100 mètres carrés", explique-t-il.

Une réponse qui laisse ce vendredi les habitants perplexes. Ils refusent toujours de payer et ont fait appel à une association de défense des locataires pour tenter de faire baisser la facture.