REPORTAGE - Bourgogne : à Guédelon, ils construisent un château fort comme au Moyen Âge

Les constructeurs se sont alors fondés sur toutes les sources iconographiques (enluminures), écrites (textes) et archéologiques (outils, tessons de poterie), ainsi que sur des visites de ruines dans la région ou en Ile-de-France pour avoir une "identité régionale".

Débuté en 1997, le chantier dure depuis. Grâce aux matériaux du "crû" - la pierre, du grès ferrugineux, est extraite au pied du château et le bois, du chêne, coupé dans la forêt environnante - tout est fait sur place par une trentaine de compagnons. Parmi eux, on trouve des carriers, des tailleurs de pierre, des maçons, des bûcherons, des charretiers, des charpentiers, un forgeron, un cordier et même une potière. Plus d'images dans le sujet en tête de cet article.