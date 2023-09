VIDÉO - Braderie de Lille 2023 : deux millions de visiteurs pour une immense fête

Depuis six heures ce vendredi matin, les bradeux déballent, et ce n'est ni la pluie, ni la boue qui entame leur moral. Un bric-à-brac improbable prend peu à peu forme. Les premiers acheteurs sont là, eux aussi. On trouve des professionnels qui viennent de partout. "Je viens de loin, de Nice", confie un habitué. On trouve vraiment toutes sortes de choses ici. Même les objets improbables que montre notre reportage.