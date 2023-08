VIDÉO - "Brest la grise" mérite de moins en moins son surnom

Cette rue, l’une des plus touristiques de Brest, était toute grise il y a tout juste quinze ans. “Tout était gris béton, c’était d’un triste. C’était affreux ! Toutes les maisons pareilles. Et puis quand on a vu nos voisins d’à côté qui ont repeint en lavande, on s’est dit ‘pourquoi pas nous’. Ça a été un booster pour toute la rue”, sourit une femme à sa fenêtre.

Ses voisins, Annick et Jean-Claude, habitent dans la maison orange. Annick y vit depuis l’âge de cinq ans et sa façade fait beaucoup d’effet. “Tous les jours, il y a quelqu’un qui vient prendre des photos. Des touristes aussi, qui viennent un petit peu. Donc c’est très bien”, témoigne Annick.