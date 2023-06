VIDÉO - Bretagne : cet hôtel a été élu parmi les plus beaux du monde (dans la catégorie insolite)

C’est cette vue, le confort et surtout l’architecture de l’hôtel qui lui ont valu une troisième place mondiale dans un classement des plus beaux hôtels du monde établi par le magazine Hôtel & Lodge, dans la catégorie insolite. Une récompense qui rapporte. "De la notoriété, c'est sûr. Pour nous et aussi pour la commune, c'est une très bonne nouvelle. Et on espère aussi des retombées économiques", souligne la directrice.

Des retombées qui se font déjà ressentir pour la commune de Piré-Chancé. Preuve, pour le maire, qu’il faut savoir oser. "On n'est pas sur quelque chose de classique, mais c'est ce qui nous manque bien souvent en France, cette capacité à innover", estime Dominique Denieul. "On est à 25 kilomètres de Rennes et maintenant, on voit des gens arriver de partout, c'est génial", ajoute l'élu DVD. Le complexe quatre étoiles ne laisse personne indifférent dans la commune et a déjà permis de recruter une vingtaine d’employés.