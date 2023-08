REPORTAGE - "C'est trop bon" : ce boulanger fabrique son pain... au milieu d'un lac

Quand d'autres enclenchent le four d'un simple bouton, Benoît Brissot, lui, allume un feu de bois. Pour les recettes : au levain, grand épeautre, blé ancien... la moindre pincée de farine compte pour obtenir un pain parfait. À l'heure de la cuisson, dans ce four de 200 ans, chaque produit doit trouver sa place. Et le résultat est splendide. Il suffit de tendre l'oreille. C'est un crépitement qui enthousiasme les clients. Les pains sont vendus entre deux et quatre euros.