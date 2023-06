VIDÉO - Ça ne passe pas... les camions avancent : la colère d'un village du Jura

La voie est défigurée, et la mairie de cette petite commune du Jura sans solution. Ces camions passent par ici car c'est un raccourci pour rejoindre le sud du département. Ils viennent tous d'une usine à quelques kilomètres de là. Et sur leur route, ce n'est pas un, mais trois panneaux qui les informent que le passage des semi-remorques est interdit.

L'entreprise en question n'y est pour rien : ses chauffeurs sont des clients, pas des salariés. "On essaie de le dire aux transporteurs. Le problème, c'est que beaucoup sont des pays de l'Est, ils parlent deux, trois mots d'anglais, pas plus", explique une responsable. Les riverains ont informé le département du Jura du problème, mais celui-ci n'a pas trouvé de solution pour l'instant.