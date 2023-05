VIDÉO - Calvados : la décision radicale d'un maire face aux chariots de supermarché abandonnés

Des chariots abandonnés un peu partout dans la commune, devant la route ou parfois juste à côté des poubelles. "Vous savez, on est habitués. C’est devant, c’est derrière... Il y en a partout !", s’exclame une habitante interrogée par TF1. "On les retrouve devant les immeubles, partout", confirme une autre. "Ça ne fait pas terrible, ce n’est pas bien, mais bon, après, il y a peut-être des gens qui n’ont pas les moyens d’avoir une voiture. Mais bon, quand on en a besoin, on le ramène à sa place", estime encore une autre.