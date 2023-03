VIDÉO - Si vous n’aimez pas être filmé, évitez ce village

Pour la gendarmerie, 17 caméras, ce n'est pas trop. Elles protègent aussi les villages voisins. "Sur ce secteur-là, on n'a aucune commune à moins de 20 kilomètres qui est vidéo-protégée. Le délinquant itinérant va être un peu moins sur ses gardes loin de son méfait, mais par contre, nous, on peut récupérer des informations", explique l'adjudant-chef Sébastien Chiesura. Désormais, la mode est lancée : dans les villages aux alentours, on veut aussi s'équiper de caméras. "Les actes de malveillance se déplacent sur des communes qui n'ont pas de caméras. Donc faire un maillage territorial et être aussi équipés, ça protège notre population", fait valoir Julien Michels, maire de Sorbey.