VIDÉO - Cantal : grâce à ses terrains bradés, ce village a presque doublé sa population

La commune de Parlan, dans le Cantal, a presque doublé sa population en quinze ans. Ce village offre aux familles des terrains à bâtir pour un euro symbolique, une bonne nouvelle pour les commerces qui ne cessent de se développer. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

"Un petit plain-pied sympa !". Pascal Massias se projette déjà dans sa nouvelle maison, pour l'instant en construction. Après de longues recherches, il a décidé de s'installer à Parlan (Cantal), où les prix des terrains sont bradés par la commune : cinq euros les 1000 m2. "Pour un pavillon de 90 m2, le coût de construction de la maison est de 180.000 euros. On n'aurait pas pu acheter un terrain plus cher", affirme le futur propriétaire tout slalomant entre les blocs de béton.

Seules contraintes pour les nouveaux propriétaires : construire, et résider au moins dix ans dans le village. Depuis la mise en place de cette mesure il y a quinze ans, le nombre d'habitants est passé de 280 à presque 500. "Cela génère de la richesse budgétaire, de la richesse fiscale, et cela couvre donc très largement le coût. Il y a également une vie associative, une vie scolaire, des services publics, mais aussi des services privés qui s'installent. C'est vertueux", explique le maire Michel Teyssedou.

Audrey Carrière, coiffeuse, s'est installée dans le village en 2015. Son activité s'est transformée en seulement quelques années : "J'ai eu la chance de pouvoir agrandir mon commerce, et j'ai également pu intégrer une autre coiffeuse à mon équipe, de façon à ce qu'on puisse satisfaire au mieux notre clientèle", se réjouit-elle face à notre caméra. "Dans nos régions, les commerces locaux ont tendance à fermer. Donc quand on peut avoir (...) des commerces qui ouvrent et qui perdurent, c'est important", renchérit un client du salon de coiffure.

De son côté, la boulangerie du village "Maison Cruzel" a vite trouvé sa nouvelle propriétaire. "On était obligé de dire oui. Il y avait une telle chaleur, un tel élan, une telle générosité. Je dirais qu'on ne pouvait qu'adhérer à leur projet", confie Aurélie Cruzel, désormais gérante des lieux. À Parlan, sept nouveaux terrains attendent encore leur propriétaire.