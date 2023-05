VIDÉO - Ce jeune Ardéchois perpétue la tradition de l'alambic

Chaque matin, il a rendez-vous avec elle pour allumer la flamme, écouter ses muscles reprendre vie, son cœur battre, observer ses humeurs. Entre la vieille ardéchoise et Pascal, il y a eu comme un coup de foudre. "C'est une relation assez intime avec la machine. Si on la néglige, elle nous le rend immédiatement", glisse-t-il. Cet alambic de 1935, il l'a rencontré dans les petites annonces, avant de le remonter pièce par pièce. Il a été attiré par un parfum d'enfance, quand son père et lui partaient distiller les fruits du verger.