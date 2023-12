VIDÉO - "J'avais mal pour lui" : un cerf terrorisé par une meute reçoit l'aide d'un habitant

Dans le Loiret, un cerf poursuivi par des chasseurs lors d'une chasse à courre a trouvé refuge dans le jardin d'une maison. L'habitant n'a pas hésité à protéger l'animal pris au piège, avant de le relâcher sain et sauf.

Un animal hagard, apeuré, blotti contre un mur, c'est le triste spectacle découvert par Sylvain, un habitant d'Ingrannes dans le Loiret. Quelques minutes auparavant, l'animal s'était précipité dans sa propriété, poursuivi par une meute de chiens. "Le cerf était complétement affolé, il saignait un peu du nez, j'avais mal pour lui. Il y a des chiens qui essayaient de le mordre, je les ai écartés et je lui ai donné un peu d'eau", raconte-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Quelles sont les règles ?

La chasse à courre rentre alors en grande pompe dans son jardin. "Il y a un cavalier qui est arrivé à cheval, il n'est même pas descendu et il s'est présenté. Je lui ai dit : 'Vous vous en allez d'ici, vous avez rien à faire là'", poursuit le riverain. Mais quelles sont les règles qui régissent la chasse à courre ? Peut-on poursuivre un animal jusque dans un jardin ? Pour Antoine Gallon, représentant de la chasse à courre française, les chasseurs ont respecté les arrêtés ministériels. "Au cours d'une chasse à courre, quand l'animal chassé arrive dans une zone d'habitation, la chasse est terminée et on met tout en œuvre pour que l'animal chassé rentre en forêt. C'est exactement ce qui s'est passé", affirme-t-il.

La chasse à courre est autorisée, notamment pour réguler la population des cerfs qui prolifèrent. Ce genre d'incidents arrive donc régulièrement. Sur de nombreuses vidéos, on peut voir des animaux acculés qui se sont retrouvés en plein centre-ville comme à Chantilly ou Compiègne. Le collectif AVA (Abolissons la Vénerie Aujoud'hui) s'inquiète aujourd'hui de ces scènes récurrentes. "Il y a des habitants qui vont au travail et qui ont des accidents de voiture sur la route, il y a des familles qui perdent leurs animaux de compagnie dans leur jardin quand la meute arrive, c'est vraiment un problème", s'alarme sa porte-parole Keely Fischer.

Ce collectif, les maires et les chasseurs cherchent aujourd'hui un compromis. Quant à notre cerf, il a retrouvé sa liberté.