VIDÉO - Commémorations du D-Day : ces lieux emblématiques du Débarquement menacés par l’érosion

À 40 kilomètres de là se trouve Utah Beach (Manche), l’une des cinq plages du Débarquement. Une ligne de front où la mer peut se montrer agressive et le vent violent. Son musée, situé à quelques pas, est, lui aussi, menacé par la montée des eaux et l’érosion, car la dune s’efface et ne constitue plus un rempart contre la mer. "Il y a beaucoup de choses qui sont en péril, j'ai peur que ce soit irréversible", s'inquiète un riverain.