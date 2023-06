VIDÉO - "Ubuesque" : des propriétaires empêchés d'emménager chez eux à cause d'un arbre

D'un côté, un "arbre remarquable" à protéger. Et de l'autre, une résidence qui ne peut pas être terminée à cause de lui. Voilà la quadrature du cercle à laquelle doivent faire face les propriétaires de 32 logements qui auraient dû être livrés il y a plus d'un an à Castelanau-le-Lez (Hérault). Mais les travaux de raccordement à l'eau et l'électricité sont à l'arrêt à cause de ce chêne bicentenaire, situé à quelques dizaines de mètres du chantier.

Christophe Menichetti, un riverain qui a grandi ici, se bat pour défendre ce chêne. "Les réseaux, qu'ils soient aériens ou souterrains, vont amener des travaux. Soit je creuse, et là, je coupe les racines et c'est fini ; soit je goudronne, et je vais rendre le sol moins sensible à l'eau et à la respiration. Du coup, le chêne va péricliter", plaide-t-il dans la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus.