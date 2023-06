VIDÉO - Bas-Rhin : 60 millions d'euros de travaux... et toujours pas de route

Le tribunal administratif de Strasbourg oblige l'État à revoir sa copie, alors que la déclaration d'utilité publique avait pourtant été validée. "On est à 90% de sa réalisation, il ne reste plus qu'à mettre les enrobés et les murs anti-bruits. Qu'on mette un coup d'arrêt à un projet de ce type-là, attendu par nos concitoyens, ce n'est pas acceptable", dénonce Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d'Alsace. Il faut dire que ce contournement est nécessaire, puisque 20.000 véhicules traversent Châtenois chaque jour. Pour les riverains, il faudra encore attendre. "C'est un bruit continu", reconnaît une habitante. "Tous les jours et ça fait plus de vingt ans", renchérit son voisin.

C'est une association de défense de l'environnement, "Alsace Nature", qui a déposé deux recours, en 2020. Ils ont finalement abouti. Dans leur jugement, les magistrats relèvent "plusieurs vices" dans l'autorisation accordée. Ils soulignent que sept hectares de zones humides sont détruits par le projet, et que la préfecture et la CEA "n'ont pas justifié" de compensations suffisantes. Ils pointent également l'absence de raison "d'intérêt public majeur" qui justifierait de porter atteinte aux "29 espèces protégées" (mammifères, oiseaux, reptiles...) présentes dans l'aire du projet.

"On peut avoir les plus beaux textes de droit, s'ils ne sont pas appliqués, ils ne servent strictement à rien. Aujourd'hui, l'argent public qui est dépensé n'est pas de notre fait, il est de celui qui a donné l'ordre du début des travaux, c'est-à-dire l'État", se défend Stéphane Giraud, directeur d'"Alsace Nature".