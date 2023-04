VIDÉO - Corrèze : l'étonnante méthode d'un village pour attirer les hirondelles

On entend bien le chant des hirondelles dans les rues de Voutezac. Pourtant, impossible de les voir dans le ciel de la petite commune corrézienne. "J'ai entendu le coucou ce matin, mais je n'ai pas encore vu les hirondelles", témoigne une habitante. Et pour cause. Ces mélodieuses vocalises viennent en fait de Cédric, cantonnier, ou plutôt de son MP3 : le chant des hirondelles est ainsi diffusé à travers les haut-parleurs de la commune.