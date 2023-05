REPORTAGE - Coulés par le Brexit : ces pêcheurs bretons contraints de détruire leurs bateaux

C'est l'une des conséquences du Brexit : des bateaux français interdits de pêcher dans les eaux anglaises sont contraints d'être démantelés. Morceaux après morceaux, les premiers navires de pêche sont détruits dans le port de Brest, dans le Finistère. Six d'entre eux ont été démantelés il y a quelques jours, sous les yeux des patrons-pêcheurs.

"Ça faisait 22 ans que j'étais dedans. Quand tu achètes un bateau, tu es tout le temps dedans. Quand tu es à terre, c'est pareil. On n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie", confie avec émotion Patrick Folloroux, ex-caseyeur de Roscoff, dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. Depuis le Brexit, son bateau ne pouvait plus pêcher dans les eaux britanniques riches en poissons et en crustacés.