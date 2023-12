VIDÉO - Séisme en Charente-Maritime : 6 mois après, ils vivent toujours dans un mobil-home

Il y a six mois, un séisme a fait des dégâts considérables en Charente-Maritime. De nombreux sinistrés ne peuvent toujours pas retourner chez eux et se sentent abandonnés. Une équipe de TF1 est allée à leur rencontre.

Entre le 16 juin au soir et le 17 juin 2023 au matin, trois violents tremblements de terre ont été ressentis dans l'ouest de la France. À 18h38, le 16 juin, premier séisme d'une magnitude de 5,8. Puis le lendemain matin, à 4h27, une réplique de 5,1. Enfin, à 9h31, une autre, de 3,7. L'épicentre se situait tout près du village de Cram-Chaban (Charente-Maritime). Six mois et 600 nouvelles répliques plus tard, une équipe de TF1 est retournée sur place, où les sinistrés se sentent plus abandonnés que jamais.

Capture d'écran TF1

Dans la petite commune, 180 maisons ont été endommagées, parfois complètement effondrées. Dix-neuf logements de fortune ont été installés en urgence sur le terrain de football. "Quand on passe d’une maison de 186 mètres carrés à un mobil-home de 40 mètres carrés, c’est très difficile, surtout avec deux enfants en bas âge, témoigne Maud Hamel auprès de TF1. On n’est pas pris en charge comme il faudrait. Des fois, on nous dit que ce n’est rien, qu’il n’y a pas eu de morts… Je crois qu’en France, plus personne ne se souvient qu’il y a eu un séisme en Charente-Maritime."

Capture d'écran TF1

En plus de son prêt immobilier, la famille devra bientôt payer 750 euros par mois pour ce mobil-home. Un loyer jusque-là financé par l’État. "Ce n’était pas censé durer, mais certains vont probablement y vivre encore un an ou deux. On a signé pour quatre ans", se désole Laurent Renaud, le maire de Cram-Chaban, qui doit lui-même attendre pour que sa toiture soit refaite.

Malgré la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les démarches n’avancent pas. "Je ne sais toujours pas ce qu’il vont faire de ma maison, s’ils vont la réparer ou la détruire, quand, comment… Et ça fait déjà trois mois qu’on est là", peste Christine Hamelin, une autre résidente de ces mobil-homes. Avec le début des travaux dans quelques mois, la place risque de manquer, car d’autres habitants du village, dont le maire, devraient à leur tour venir peupler le terrain de foot.

Capture d'écran TF1

Chez Mathieu Priez non plus, l’expert n’a toujours pas livré son rapport, malgré la dangerosité des lieux. "Les murs s’écartent. Là où avant je ne passais pas la main, maintenant je la passe", nous montre le président du Collectif Séisme pour les sinistrés de La Laigne et des villages alentours, en glissant ses doigts dans une fente apparue dans le coin d’une pièce de son domicile.

"Notre difficulté, c’est qu’on n’arrive pas à se projeter dans le futur, reprend-il. On voit les maisons qui ne sont pas reconstruites. Et puis on voit les difficultés financières à venir…" Avec leur collectif, les sinistrés demandent la prise en charge du relogement jusqu’à la fin des travaux. Voilà pour les conséquences. Pour ce qui est des causes, une réunion publique présentant les résultats des analyses des données du séisme du 16 juin doit être organisée le 12 janvier à Cram-Chaban.