VIDÉO - Dans ce camping du Finistère, on promeut l'anti-gaspi !

Ces petits gestes du quotidien séduisent les campeurs. Et certains, comme Alice, viennent justement pour ça. "On a eu une galère de cafetière, et du coup, on a pu en récupérer une. On la laissera en partant", raconte la jeune femme. Dans ce camping, les clients sont même invités à recycler leurs déchets dans un compost. Et les poules sont là pour picorer tous vos restes.

L'établissement va encore plus loin dans la lutte contre les déchets : l'emballage est payant et les frites vous coûteront un euro de plus avec la barquette. Vous l'aurez compris, ici, chaque geste compte et parents comme enfants sont invités à camper différemment.