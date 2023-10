VIDÉO - Les lamas, nouvelles coqueluches de nos campagnes

Quand elle les appelle, ils accourent, et certains s'arrêtent pour minauder devant notre caméra. Murielle Bastit est éleveuse de lamas et alpagas, des animaux, comme le chameau et le dromadaire, de la famille des camélidés. Il y a six ans, Murielle a repris la ferme familiale à Lamazière-Basse, en Corrèze. Son but, faire découvrir aux touristes les lamas. Parmi les ateliers qu'elle leur propose, une balade de 30 minutes dans la forêt à partir de 7 euros. Chaque touriste doit tenir en laisse son animal et partager avec lui un peu d'intimité.

Animatrice de profession, Murielle a trouvé dans cette reconversion un équilibre. "Je suis partie de zéro. Pour l'instant, ça paie mes frais", confie-t-elle, disant espérer commencer à faire des bénéfices "dans trois ans".