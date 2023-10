VIDÉO - Des moutons dans la ville : scènes surprenantes de transhumance à Lyon

Comment l'expliquer ? Il s'agit d’une transhumance, et ce, dans un but : promouvoir l’agriculture urbaine et montrer que l’herbe y est aussi verte qu’ailleurs. "Les villes sont encore heureusement gorgées d’espaces naturels méconnus. En fait, avec le déplacement des animaux, on peut trouver de quoi pâturer vraiment un petit peu partout sur la métropole de Lyon", affirme dans le reportage de TF1 en tête de cet article Bastien Massias, membre de l’association "La bergerie urbaine".