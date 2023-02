VIDÉO - Corse : le feu rouge le plus long de France supprimé… et regretté

Dans la rue principale du village corse d'Olmeto, aujourd'hui, la circulation est à double sens et le feu tricolore est mis en pause. Une libération pour les automobilistes, mais qui ne convainc pas tout le monde : "C'est vrai qu'avec le feu on perdait un peu de temps, mais maintenant, pour que deux poids lourds se croisent, ça risque d'être juste." Les camions doivent en effet monter sur le trottoir, lui-même très étroit. "On a très peur pour nos têtes à cause des rétroviseurs", confie une passante.

Le feu rouge d'Olmeto était jusqu'ici la bête noire des conducteurs. Deux longues minutes et trente secondes d'attente et des kilomètres d'embouteillages l'été. Sans doute le feu rouge le plus célèbre de France - du monde, vous diront les Corses. Il a même son propre compte Twitter.