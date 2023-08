VIDÉO - Eure : ils ont créé un camping... au fond de leur jardin

Si Patric Chamballu achète des viennoiseries ce matin-là, ce n’est pas seulement pour sa famille : c’est aussi pour les clients de son camping installé chez lui, au fond de son jardin. Avec sa femme Catherine, il gère cette petite structure depuis deux mois. On y trouve huit emplacements équipés, des sanitaires, et même une épicerie. "On est servis comme des rois ! Des comme ça, il n'y en a pas beaucoup, je vous le dis", s'enthousiasme un client. "Ils sont très ouverts et aiment le contact. C'est fait avec le cœur", salue un autre.