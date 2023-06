VIDÉO - "On a vécu un attentat" : traumatisés par une fausse prise d'otages, des étudiants brestois portent plainte

"Nous, franchement, on a vécu un attentat". Sous le choc, des étudiants qui n'avaient pas été informés d'un exercice simulant une attaque terroriste avec prise d'otages, organisé jeudi 15 juin sur un campus de Brest (Finistère), ont décidé de porter plainte. "Pour moi, j'allais mourir, je n'allais pas rentrer chez moi le soir même, c'était la fin", explique dans le reportage de TF1 ci-dessus une étudiante qui préfère rester discrète, avant d'ajouter : "c'est encore dans la tête, on y pense H24".

"On a entendu 'appelez-moi le directeur, appelez-moi le directeur, je vais tous vous tuer', avec des bruits de partout comme des rafales de coup de feu", détaille un autre étudiant, lui à visage découvert. "On était tous en panique, on s'est tous mis au fond de la salle, on a fait tomber les tables pour se protéger à l'arrière", poursuit-il.