VIDÉO - "Un jour il y aura un drame" : quand le GPS vous envoie... sur une route dangereuse

De son côté, la mairie tente de trouver des solutions et n'a pas hésité à contacter plusieurs géants du numérique. "On a décidé de contacter Apple et Google, ce qui n'est pas le quotidien de la commune, indique le maire, Christophe Colin. On a eu des retours assez rapides, le dossier est bien pris en compte, donc on peut espérer une solution positive". En attendant, la commune va réduire la vitesse sur cette route étroite à 50 km/h. Une solution pour allonger le temps de trajet, et ainsi à obliger les GPS à privilégier l'itinéraire moins dangereux.