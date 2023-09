VIDÉO - Fruits et légumes trop chers : la drôle de réponse, en chanson, d'un maraîcher

C'est en récoltant des haricots que Julian Boutillot a eu l'idée de la chanson humoristique et du clip que la vidéo de TF1 ci-dessus vous fait écouter. Maraîcher depuis neuf ans à Tucquegnieux, en Meurthe-et-Moselle, ce professionnel aime son métier malgré les difficultés. "Des lumbagos dans les haricots, moi, je n'en ai pas encore eus, mais j'y pense tous les jours, confie-t-il en référence aux paroles de sa chanson, qui transforme le tube mondial "Despacito" en danse "des haricots". Dans mon métier, on se baisse, on remonte, on grimpe, on porte des caisses lourdes...", souligne-t-il.

Il rappelle aussi que de la plantation à la récolte, c'est la nature qui décide. "Je suis un artisan maraîcher. C'est-à-dire que je ne fais que des petites quantités. Donc, toutes les semaines, je regarde tout ce qui est prêt. Il n'y a pas de stocks, et je récolte chaque semaine ce qu'il y a", explique Julian Boutillot à TF1.