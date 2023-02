VIDÉO - Argent public gaspillé : une salle des fêtes démolie avant d'avoir servi

Dans le bourg de La Remaudière (Loire-Atlantique), tout le monde connaît le débat sur la salle polyvalente. Et les habitants sont partagés sur son utilité. "J'étais pour la construction d'une salle, mais mesurée, à la dimension de la commune", lance un homme, quand un autre assure qu'"à l'époque, on aurait plutôt eu besoin d'une salle multisports pour les habitants ou pour les scolaires". Un troisième donne un autre son de cloche : "Ça aurait été intéressant pour la commune d’avoir une salle comme ça, avec plus de capacité". Et cela fait neuf ans que le chantier divise ainsi.

La fameuse salle polyvalente devait accueillir, sur plus de 1000 m², une médiathèque, des associations et des spectacles. Elle n’est pas achevée, et pourtant, la maire vient d'acter sa destruction. "On avait plusieurs options, la première étant de la finir comme elle était prévue initialement, sauf qu'il fallait rajouter encore deux millions, explique Anne Choblet. On est une commune de 1300 habitants, on était déjà à plus de deux fois l'endettement normal d'un habitant..."