VIDÉO - Gers : la sécheresse pointée du doigt après l’effondrement impressionnant d’une église

La tour Saint-Victor va manquer aux habitants de Saramon. Elle était la fierté du village depuis dix siècles. "C'était le monument de Saramon. C'était quelque chose que les gens aimaient bien venir voir. Il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient", affirme une jeune femme. "Ça fait un grand choc. En plus, j'habite au-dessus donc je la vois depuis ma fenêtre et là, je ne la vois plus", poursuit une autre. Les travaux de sécurisation et de restauration de l’église prendront des mois, voire des années. Seuls des dommages matériels ont été constatés sur des toitures et des voitures stationnées.