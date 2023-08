VIDÉO - "La potion magique, ça aide" : la Gaule brille au championnat du monde de lancer de menhirs

Ce jeudi avait lieu le championnat du monde de lancer de menhirs à Guerlesquin (Finistère). Une institution depuis plus de vingt ans dans cette petite commune de 1300 habitants. Chaque année, l'événement attire des centaines de visiteurs, des vacanciers et des locaux. Le but : lancer un menhir de 25 kg le plus loin possible, avec deux essais par personne. Toute l'après-midi, 250 participants ont tenté leur chance, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus.

Avant de lancer le menhir, chaque participant doit boire une gorgée de la potion magique maison du doyen. Une recette secrète qui donne force et vigueur, paraît-il, mais à consommer avec modération. "Si on ne boit pas de potion, on va faire un très mauvais lancer et ici on légalise le dopage, tout le monde est à égalité", s'amuse le druide rencontré par les équipes de TF1, après déclaré "ouvert le championnat du monde de lancer de menhirs de Guerlesquin".

Nicolas, un vacancier venu de Trois-Villes, est le premier à s'élancer. "Le menhir est vraiment très très lourd, il faut vraiment avoir les bras qui vont bien, donc la potion magique, ça aide", sourit-il. "Ça permet de booster de mettre un petit coup de jus et ça rappelle les bonnes histoires d'Astérix et Obélix." Pour les spectateurs, attention aux éclaboussures : "J'étais un petit peu trop près des barrières et je crois que je vais rentrer directement dans la machine à laver", glisse une spectatrice.