VIDÉO - "Un tsunami" : le passage d’un paquebot fait de gros dégâts en bord de Garonne

Une vague formée par le passage d'un paquebot qui venait de quitter Bordeaux, le Seven Seas Splendor. Recouvertes de pierres et de troncs d'arbre, les routes de Saint-Louis-de-Montferrand ont dû être fermées. Plus de 70 personnes s'occupaient du nettoyage ce lundi matin, avec beaucoup de choses à ramasser : "Des troncs d'arbre, des pierres, des rochers même on peut dire, parce que c'étaient des grosses pierres", énumère Josiane Zambon, maire (PS) à de la commune. "Est-ce qu'ils sont partis un peu vite ?, poursuit-elle. Normalement, ils doivent mettre la puissance un plus loin, est-ce qu'ils l'ont mise trop tôt ? Heureusement qu'il n'y avait pas de promeneurs..."

Des bateaux de croisière, il en passe environ 900 chaque année à Bordeaux. Pourquoi ce paquebot a-t-il provoqué une vague aussi puissante ? Les raisons peuvent être nombreuses selon les autorités du port. "On est en phase d'analyse avec l'ensemble des services du port pour connaitre les effets de marée, de courant, la pression atmosphérique..., explique Renaud Picard, directeur adjoint du grand port maritime de Bordeaux. On a beaucoup de phénomènes à regarder en même temps, qui nécessitent une analyse un plus fouillée de la part des spécialistes".