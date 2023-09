VIDÉO - Grenoble : le fiasco des bus électriques tout neufs restés au dépôt

Grenoble pensait dire adieu au ronflement des moteurs thermiques grâce à de nouveaux bus électriques. Mais les habitants de la ville les ont-ils seulement aperçus ? "Je ne me rappelle pas, non", répond une jeune femme interrogée par TF1 dans le reportage ci-dessus. "J'en voyais à une période, maintenant, c'est vrai que je ne les vois plus", constate un autre.