VIDÉO - Haute-Saône : ils n'en peuvent plus de voir des camions s'encastrer dans leurs maisons

"C’est ma maison... du moins, ce qu’il en reste". La maison de Benjamin ne tient qu’à un fil. À l’intérieur, on ne distingue même plus les pièces. Il y a deux semaines, un camion a percuté une voiture puis défoncé la haie pour terminer dans la façade. Trois personnes ont été blessées grièvement. Pas Benjamin ni sa compagne, mais ils restent sous le choc. "La maison a toujours appartenu à ma mère depuis le décès de mon père et moi, je suis arrivé le 1ᵉʳ février 2023. Tu te dis, ce n'est pas possible que ça m’arrive à moi. On ne voit ça qu’à la télé", déplore-t-il.